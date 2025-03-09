Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Mersin Spor'u devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Mersin Spor'a konuk oldu.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 99 - 93 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Mersinspor: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Deniz Kılıçlı, Tevfik Akdamar 2
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 7, Plavsic 9, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 13, Sleva 19, Allman 19, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Kerem Kuthan Konan, Terry 9
1. Periyot: 26-18
Devre: 50-46
3. Periyot: 76-70
Beş faulle çıkanlar: 30.37 Kartal Özmızrak, 34.46 Emre Tanışan (Mersin Spor), 37.48 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)
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