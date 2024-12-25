Beşiktaş evlatlarına emanet

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın teknik direktörlük koltuğuna oturacak, yardımcısı da Serdar Topraktepe olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş evlatlarına emanet
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25 Aralık 2024 09:44
Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçiminin ardından teknik kadro büyük ölçüde netleşti. Her iki aday Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in ortak düşüncesi takımı 'evlatlar'a teslim etmek.

Bu görüş doğrultusunda Sergen Yalçın, teknik direktörlük koltuğuna oturacak, yardımcısı da Serdar Topraktepe olacak. Bu ikiliye kaleci antrenörü Murat Şahin de destek verecek.

GEÇMİŞTE BAŞARDILAR

Kabus gibi bir sezon geçiren siyah-beyazlı takımı ancak kulübün yapısını bilen bu isimlerin düzlüğe çıkarabileceğine inanılıyor. Yapılacak transferlerle birlikte Sergen Yalçın ve Serdar Topraktepe önderliğindeki Beşiktaş'ın yeniden iddialı bir konuma gelmesi hedefleniyor. Sergen Yalçın ve Serdar Topraktepe, 2020/21 sezonunda birlikte çalışmış, şampiyonluk ipi göğüslenmişti.



 
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