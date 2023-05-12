Beşiktaş dostluk maçı için Bakü'de

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile dostluk maçında 13 Mayıs Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş dostluk maçı için Bakü'de
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12 Mayıs 2023 16:14
Son güncelleme 12 Mayıs 2023 16:36
Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile dostluk maçında 13 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Başkent Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 17.00'de yapılacak. Mücadele Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sabah FC ile yapacağı karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Bakü'ye gitti.

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