Beşiktaş, Dorukhan Toköz'un bedelini belirledi

YALÇIN: HER OYUNCU SATILABİLİR

İŞTE OYUNCULAR İÇİN BELİRLENEN DEĞERLER:

Beşiktaş'taki ekonomik kriz, corona virüsü salgını nedeniyle ödemelerin durmasıyla birlikte daha da derinleşti. Ekonomik dar boğazın tam ortasında olan Kara Kartal'da, futbolcu maaşlarında indirim görüşmeleri ufaktan başladı.Hatta siyah-beyazlı kulüpte bugünlerde ligin nasıl ve ne zaman başlayacağı değil, bu kriz ortamından nasıl çıkılacağı konuşulmaya başlandı.Öncelikle maaş indirimi konusunu çözmek isteyen yönetim, hala talibi olan isimleri de satışa çıkarma kararı aldı.Bu doğrultuda önce teknik direktör Sergen Yalçın ile bir toplantı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, hangi futbolcuların yüksek öncelikle kulüpte kalması gerektiğini hocaya sordu.47 yaşındaki teknik adamın yönetime,. Salgın nedeniyle değişen futbol ekonomisinde eski astronomik rakamları bulmanın zor olacağını bilen yönetim, taliplisi olabilecek oyuncular için fiyat aralığı belirledi. Belirlenen tavan ücretle pazarlık başlayacak, taban ücret altına kesinlikle inilmeyecek6-10 milyon euro5-10 milyon euro5-7.5 milyon euro4-7.5 milyon euro2.5-5 milyon euro2-4 milyon euro1.5-4 milyon euro1.5-5 milyon euro1-2 milyon euro