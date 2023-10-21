Beşiktaş derbide 10 kişi kaldı

Mert Günok, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş derbide 10 kişi kaldı
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21 Ekim 2023 19:34
Son güncelleme 21 Ekim 2023 19:35
Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 10 kişi kaldı.

Mert Günok, Mauro Icardi ile girdiği pozisyonda ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart gördü.

Halil Umut Meler, VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den gelen uyarı üzerine monitöre incelemeye gitti ve kırmızı kart kararı verdi.

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