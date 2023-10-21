Beşiktaş derbide 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 10 kişi kaldı.
Mert Günok, Mauro Icardi ile girdiği pozisyonda ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart gördü.
Halil Umut Meler, VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den gelen uyarı üzerine monitöre incelemeye gitti ve kırmızı kart kararı verdi.
Mert Günok, Mauro Icardi ile girdiği pozisyonda ceza sahası dışında elle oynadığı için kırmızı kart gördü.
Halil Umut Meler, VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den gelen uyarı üzerine monitöre incelemeye gitti ve kırmızı kart kararı verdi.