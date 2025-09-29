Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3. dakikada Jota Silva attı. Kocaelispor'un tek golü 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva, bu maçtaki golüyle birlikte son 2 maçta 4. kez ağları sarstı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Cerny ise siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta Jota Silva da ilk golünü attı. Kocaelispor'un golünü atan Tayfur Bingöl, gol sonrası sevinç yaşamadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 12 yaptı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'de bir maç eksiği bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kocaelispor'un 3 puan hasreti sürdü. Kocaelispor, Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
SERGEN YALÇIN'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.
Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımı şu 11 ile sahaya sürdü:
"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham"
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
SVENSSON KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı.
Zecorner Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı.
Öte yandan, siyah-beyazlı takımın genç sağ beki Taylan Bulut da kadroda kendine yer bulamadı.
7 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı atlatan Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra Kocaelispor karşısında müsabaka kadrosunda kendine yer buldu.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da oynanan St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, sırasıyla Eyüpspor, Lausanne ile oynanan iki karşılaşmada, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.
SANATÇI GÜLLÜ UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.
Kocaelispor karşılaşmasından önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.
BEŞİKTAŞ GOLÜ ERKEN BULDU
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında golü erken buldu. 4. dakikada Rafa Silva ağları havalandırdı.
Bu dakikada Kocaelispor savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında baskıyla topu kapan Rafa Silva'dan pası alan Abraham, bekletmeden sol çapraza pasını verdi. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazında alan Abraham yine pas tercihini kullandı. Kale alanı ön çizgisinden Rafa Silva tek dokunuşla ağları havalandırdı.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİNCİ GOL!
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ikinci golü buldu.
Bu dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Vaclav Cerny, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
JOVANOVIC'E SARI KART
Beşiktaş'ın ikinci golünde yaşanan pozisyon dikkat çekti.
Cerny, kaleci Aleksandar Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu kesmedi ve Cerny'nin golünün ardından kaleci Jovanovic'e sarı kart gösterdi.
KOCAELİSPOR ETKİLİ GELDİ
Kocaelispor, karşılaşmanın 37. dakikasında gole yaklaştı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası top ceza sahasında kaldı. Bruno Petkovic, havada süzülen topta röveşata denedi ancak bu top dışarıya gitti.
ORKUN, KALECİYİ GEÇEMDİ
Beşiktaş, 42. dakikada hızlı çıktı. Bu dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan El Bilal Toure, geriden gelen Orkun'u gördü. Orkun'un ceza sahası dışından vuruşu kaleci Jovanovic'te kaldı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
KOCAELİSPOR GOLÜ BULDU
Kocaelispor, karşılaşmanın 50. dakikasında durumu 2-1'e getirdi.
Kocaelispor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sağ kanattan Dijksteel'ın içeri taşıdığı topu yay üzerinden Keita bekletmeden yanına çıkardı. Penaltı noktasının gerisinden, ceza alanının ilk metrelerinden Tayfur'un sağ ayak içiyle gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden top, Mert'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, omuzundan yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.
JOTA SILVA OFSAYTTA KALDI!
Beşiktaş'ta Abraham yerine oyuna dahil olan Jota Silva, 65. dakikada Cerny'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Jota Silva'nın pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı.
RAFA SILVA KALECİYİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 75. dakikasında etkili geldi. Jurasek'in çevirdiği topta Rafa Silva'nın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Jovanovic kurtardı.
JOTA SILVA DA ATTI
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, 90+3. dakikada 3. golü buldu. Bu dakikada kullanılan kornerde Jota Silva'nın kafa vuruşu savunmaya da çarpıp gol oldu.
Beşiktaş, Kocaelispor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.
10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.
37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny ve 90+3. dakikada Jota Silva attı. Kocaelispor'un tek golü 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva, bu maçtaki golüyle birlikte son 2 maçta 4. kez ağları sarstı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Cerny ise siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta Jota Silva da ilk golünü attı. Kocaelispor'un golünü atan Tayfur Bingöl, gol sonrası sevinç yaşamadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 12 yaptı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'de bir maç eksiği bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan Kocaelispor'un 3 puan hasreti sürdü. Kocaelispor, Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Beşiktaş, Galatasaray deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
SERGEN YALÇIN'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Zecorner Kayserispor ile oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.
Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımı şu 11 ile sahaya sürdü:
"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham"
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
SVENSSON KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı.
Zecorner Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı.
Öte yandan, siyah-beyazlı takımın genç sağ beki Taylan Bulut da kadroda kendine yer bulamadı.
7 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı atlatan Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra Kocaelispor karşısında müsabaka kadrosunda kendine yer buldu.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da oynanan St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, sırasıyla Eyüpspor, Lausanne ile oynanan iki karşılaşmada, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.
SANATÇI GÜLLÜ UNUTULMADI
Beşiktaş Kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'u unutmadı.
Kocaelispor karşılaşmasından önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti.
BEŞİKTAŞ GOLÜ ERKEN BULDU
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında golü erken buldu. 4. dakikada Rafa Silva ağları havalandırdı.
Bu dakikada Kocaelispor savunmadan çıkmaya çalışırken rakip yarı alanın ortalarında baskıyla topu kapan Rafa Silva'dan pası alan Abraham, bekletmeden sol çapraza pasını verdi. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale alanı sağ çaprazında alan Abraham yine pas tercihini kullandı. Kale alanı ön çizgisinden Rafa Silva tek dokunuşla ağları havalandırdı.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİNCİ GOL!
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ikinci golü buldu.
Bu dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Vaclav Cerny, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
JOVANOVIC'E SARI KART
Beşiktaş'ın ikinci golünde yaşanan pozisyon dikkat çekti.
Cerny, kaleci Aleksandar Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu kesmedi ve Cerny'nin golünün ardından kaleci Jovanovic'e sarı kart gösterdi.
KOCAELİSPOR ETKİLİ GELDİ
Kocaelispor, karşılaşmanın 37. dakikasında gole yaklaştı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası top ceza sahasında kaldı. Bruno Petkovic, havada süzülen topta röveşata denedi ancak bu top dışarıya gitti.
ORKUN, KALECİYİ GEÇEMDİ
Beşiktaş, 42. dakikada hızlı çıktı. Bu dakikada Rafa Silva'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan El Bilal Toure, geriden gelen Orkun'u gördü. Orkun'un ceza sahası dışından vuruşu kaleci Jovanovic'te kaldı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
KOCAELİSPOR GOLÜ BULDU
Kocaelispor, karşılaşmanın 50. dakikasında durumu 2-1'e getirdi.
Kocaelispor'un rakip yarı alandaki etkili paslaşmaları sonrası sağ kanattan Dijksteel'ın içeri taşıdığı topu yay üzerinden Keita bekletmeden yanına çıkardı. Penaltı noktasının gerisinden, ceza alanının ilk metrelerinden Tayfur'un sağ ayak içiyle gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden top, Mert'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta golcü futbolcu Tammy Abraham, omuzundan yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlanan Abraham yerine 55. dakikada Jota Silva oyuna dahil oldu.
JOTA SILVA OFSAYTTA KALDI!
Beşiktaş'ta Abraham yerine oyuna dahil olan Jota Silva, 65. dakikada Cerny'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Jota Silva'nın pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı.
RAFA SILVA KALECİYİ GEÇEMEDİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 75. dakikasında etkili geldi. Jurasek'in çevirdiği topta Rafa Silva'nın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Jovanovic kurtardı.
JOTA SILVA DA ATTI
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, 90+3. dakikada 3. golü buldu. Bu dakikada kullanılan kornerde Jota Silva'nın kafa vuruşu savunmaya da çarpıp gol oldu.
Beşiktaş, Kocaelispor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.
10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.
37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)