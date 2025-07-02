Beşiktaş'ın yeni sezondaki sol bek takviyesi olan David Jurasek transferinin sözleşme detayları belli oldu.





Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki Çek futbolcuyu Benfica'dan bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin mali koşulları ise Portekiz kulübü tarafından kamuoyuna duyuruldu.





KİRALAMA BEDELİ VE ZORUNLU SATIN ALMA YOK

Anlaşmaya göre Beşiktaş, kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmayacak. Bu durum, Siyah-Beyazlılara sezon sonu için esneklik sağlarken, oyuncunun performansına göre nihai karar verilmesini mümkün kılıyor.





8 MİLYON EURO BONSERVİS



Öte yandan Beşiktaş dilerse sezon sonunda Jurasek'in bonservisini 8 milyon Euro karşılığında satın alabilecek.





Anlaşmada yer alan bir diğer özel madde ise Şampiyonlar Ligi bonusu. Siyah-Beyazlı ekip, 2025-2026 sezonu için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederse, Benfica'ya 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.



