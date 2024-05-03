Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.



Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.



Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.



İKİ OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.



Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.





Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih KılıçsoyTarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich