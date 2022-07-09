Beşiktaş bu kez şansa bırakmadı, transferleri erken bitirdi!

Valerien İsmael yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transfer bombalarını ardı ardına patlattı.Geçen sezonun devre arasında alınan Gedson Fernandes'in yanı sıra Romain Saiss gibi yıldız bir stoperi transfer eden Kartal'da asıl hareketlilik ise forvet hattında yaşandı.Siyah beyazlılar, geçen sezonların aksine bu kez elini çabuk tuttu ve iki önemli golcüyü transfer etti.Önce Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü Wout Weghorst kiralanırken, ardından geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran Jackson Muleka bonservisiyle alındı. Bununla beraber Cenk Tosun yeniden takıma dahil edildi. Kartal 5 gün arayla 3 golcüyü de resmen duyurdu.Kartal'ın Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonlukla noktaladığı 2020-2021 sezonunun başı Beşiktaş için adeta kabus gibiydi.Görüşülen isimlerle bir türlü anlaşma sağlanamazken, ardından 25 Eylül 2020'de Aboubakar yeniden takıma dahil edildi. Bu süreçte ligdeki 2 maça as golcüsünden yoksun çıkan Beşiktaş, Aboubakar'ın da tam hazır olmadığı süreçte toplamda 4 maçta 8 puan kaybetti.Büyük hayal kırıklığı ile noktalanan geçen sezon da Batshuayi lig başladıktan sonra geldi. Takımla hazırlık şansı bulamayan Belçikalı futbolcu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biri olmuştu.Bununla beraber Beşiktaş, son senelerin aksine hücum hattını piyasa değeri yüksek golcülerden oluşturdu. Santrfordaki isimlerin piyasa değeri 22.2 milyon Euro oldu. Weghorst 14, Muleka 5 milyon Euro, Cenk 2 milyon , Kenan da 1.2 milyon Euro değerinde.