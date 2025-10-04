04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-142'
04 Ekim
Lazio-Torino
2-142'
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-283'
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-012'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
0-012'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
0-012'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
1-013'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
0-043'
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Beşiktaş BOA sezona galibiyetle başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda BOTAŞ'ı 83-65 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı ekipte Fasoula 29 sayıyla maçın yıldızı oldu.

calendar 04 Ekim 2025 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA sezona galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda BOTAŞ'ı 65-83 yendi.
 
Salon: Ankara
 
Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Sezer Bor
 
BOTAŞ: Davis 10, Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 16, Tuba Poyraz 13, Serfa 7, Rana Uçar, Selin Reachel Gül, Işılay Eğin, Mina Berber, İdil Yeniçulha
 
Beşiktaş BOA: Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 10, Milic 13, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 29, Okonwo 15, Özge Özışık 4, İlayda Güner 2, Esra Güvenç
 
1. Periyot: 13-16
 
Devre: 35-30
 
3. Periyot: 48-55
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.