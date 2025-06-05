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Beşiktaş BOA, Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş Boa Kadın Basketbol Takımı, Ffrvet pozisyonunda görev alan Amy Nnenna Okonkwo'yu transfer etti

calendar 05 Haziran 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA, Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre;

"Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Nijeryalı oyuncu Amy Nnenna Okonkwo ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında NCAA ekibi USC ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Okonkwo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Okonkwo, son olarak Fransız takımı Tango Bourges Basket takımında görev yaptı.

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