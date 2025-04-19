Beşiktaş, bek transferinde gözünü Ada'ya çevirdi!

Sağ bek arayışında olan Beşiktaş, Premier Lig'e veda eden Southampton'dan Yukinari Sugawara'yı listesine aldı.

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Beşiktaş, bek transferinde gözünü Ada'ya çevirdi!
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19 Nisan 2025 12:03

Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Sağ bek arayışında olan Siyah- Beyazlılar'ın Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Southampton'da forma giyen Japon sağ bek Yukinari Sugawara'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

5 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde Championship'te forma giymek istemeyen 24 yaşındaki futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Haberin detaylarında Southampton'ın oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği de yer aldı.

Beşiktaş'ın oyuncu için ilerleyen günlerde görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon başında adı bir süre Beşiktaş ile de anılan Sugawara, 7 milyon Euro karşılığında AZ Alkmaar'dan Southampton'a transfer olmuştu.

KONTRATI 2028'DE SONA ERECEK

Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen Sugawara'nın kulübüyle olan kontratı 2028'de sona erecek.

PERFORMANSI

İngiliz ekibinde bu sezon 31 maçta süre alan Japon sağ bek 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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