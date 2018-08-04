Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
BJK Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladıkları anı sosyal medyadan paylaştı.
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Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
BJK Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladıkları anı sosyal medyadan paylaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın