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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren ve uzun süredir görüşülen Atiba Hutchinson ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile resmi sözleşmeyi imzaladı
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04 Ağustos 2018 22:02
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BJK Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladıkları anı sosyal medyadan paylaştı.



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