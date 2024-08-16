Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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16 Ağustos 2024 11:29
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ailevi gerekçelerle izin alan Arthur Masuaku katılmadı. Samsunspor maçında sakatlanan Gabriel Paulista ise antrenmanda yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncunun pazar günü forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içindeki toplantısıyla başladı. Hollandalı teknik adam, idmana gelen futbolcuları, yardımcılarıyla beraber sahanın kapısında karşılayarak tokalaştı.

Beşiktaşlı futbolcular, idmanın basına açık bölümünde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

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