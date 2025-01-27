Beşiktaş anlaşma sağladı: Cengiz Ünder

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe 'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...

Beşiktaş, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp ile Cengiz Ünder 1,5 yıllık transfer için büyük oranda el sıkıştı.Öte yandan Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti.Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş, Cengiz Ünder'e 1,5 yıllık için toplam 4 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıl sonunda isterse opsiyonu kullanabilecek.Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.