Beşiktaş anlaşma sağladı: Cengiz Ünder

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. İki kulüp arasında son detaylar görüşülüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Beşiktaş anlaşma sağladı: Cengiz Ünder
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27 Ocak 2025 18:10
Son güncelleme 27 Ocak 2025 18:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...

Beşiktaş, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp ile Cengiz Ünder 1,5 yıllık transfer için büyük oranda el sıkıştı. 

Öte yandan Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş, Cengiz Ünder'e 1,5 yıllık için toplam 4 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 1,5 yıl sonunda isterse opsiyonu kullanabilecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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