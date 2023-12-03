Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 17'ye yükseltirken, Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş 26 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
RIZA ÇALIMBAY'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rıza Çalımbay, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 yenildikleri maçtaki 11'inin büyük bir bölümünü değiştirdi.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Chamberlain ve Rebic'in yerine Mert Günok, Necip Uysal, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ile Muleka, ilk 11'de maça başladı.
UMUT MERAŞ İLK KEZ OYNADI
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Beşiktaş, başkent deplasmanına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.
ANKARAGÜCÜ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.
Sarı kart cezalısı Uros Radakovic'in yerine sarı-lacivertlilerin savunmasında Mert Çetin forma giydi.
TARAFTAR YILLAR SONRA DEPLASMANDA
Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.
Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi.
ERYAMAN KAPALI GİŞE
Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi.
Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.
FİLİSTİN'E DESTEK
MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı.
Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.
ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ
Maçın 21. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan Sowe, uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
SALİH UÇAN SARI KART GÖRDÜ
Maçın 29. dakikasında Pedrinho ile ikili mücadeleye giren Salih Uçan, rakibinden topu kapmak isterken faul yaptı ve sarı kart gördü. Pozisyonun ardından Salih yoğun itirazlarda bulundu.
ÇALIMBAY'DAN İLK HAMLE
Maçın 55. dakikasında Beşiktaş'ta Chamberlain ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Hadziahmetovic ve Zaynutdinov kenara geldi.
BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın 74. dakikasında orta sahada aldığı topu çalımlarla sürükleyen Alex Oxlade-Chamberlain ceza alanı önünden sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak durumu 1-1'e getirdi.
ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK
Maçın 82. dakikasında Ankaragücü'nde Ali Kaan Güneren, sakatlık yaşayarak yerini Chatzigiocanis'e bıraktı. Ali Kaan sahayı sedye ile terk etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Chamberlain'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
83. dakikada Salih Uçan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında müsait durumdaki Necip Uysal'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
90+5. dakikada Pedrinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Chatzigiovanis'in gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Mücadele, 1-1 sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 81 Hanousek), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Chatzigiovanis), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 Rodrigues), Cephas (Dk. 86 Dokanovic), Sowe
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Dk. 86 Amartey), Gedson Fernandes, Hadziahmetovic (Dk. 55 Chamberlain), Zaynutdinov (Dk. 55 Cenk Tosun), Muleka, Aboubakar (Dk. 72 Rebic)
Goller: Dk. 21 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Chamberlain (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Uçan, Dk. 90+6 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 42 Pedrinho (MKE Ankaragücü)
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken ev sahibi Ankaragücü'nün golünü 21. dakikada Ali Sowe kaydetti. Beşiktaş'ın golünü ise 74. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 17'ye yükseltirken, Rıza Çalımbay yönetiminde ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş 26 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
RIZA ÇALIMBAY'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rıza Çalımbay, hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'e 5-0 yenildikleri maçtaki 11'inin büyük bir bölümünü değiştirdi.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Chamberlain ve Rebic'in yerine Mert Günok, Necip Uysal, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ile Muleka, ilk 11'de maça başladı.
UMUT MERAŞ İLK KEZ OYNADI
Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez forma giydi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 maçta forma giyen Umut, Rıza Çalımbay'dan formayı aldı ve bu sezon ilk defa ligde şans buldu.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Beşiktaş, başkent deplasmanına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.
ANKARAGÜCÜ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı.
Sarı kart cezalısı Uros Radakovic'in yerine sarı-lacivertlilerin savunmasında Mert Çetin forma giydi.
TARAFTAR YILLAR SONRA DEPLASMANDA
Beşiktaş taraftarı, deplasman tribünü yasağının kalkmasıyla ilk kez Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü maçı izledi.
Son olarak yıkılan 19 Mayıs Stadı'nda takımını MKE Ankaragücü deplasmanında destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, uzun yıllar sonra konuk takım tribünündeki yerini aldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, stada toplu olarak otobüslerle geldi. Otobüslerin stada gelişi sırasında iki taraftar grubu arasında ufak atışmalar olsa da büyük bir olay meydana gelmedi.
ERYAMAN KAPALI GİŞE
Başkent ekibinin taraftarları, Eryaman Stadı'ndaki maça büyük ilgi gösterdi.
Biletler günler öncesinden tükenirken, stadın tamamı doldu.
FİLİSTİN'E DESTEK
MKE Ankaragücü taraftarı, karşılaşma öncesi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev bir Filistin bayrağı açtı.
Maraton Tribünü'nde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açan taraftarlar, Filistin halkına destek verdi.
ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ
Maçın 21. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan Sowe, uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
SALİH UÇAN SARI KART GÖRDÜ
Maçın 29. dakikasında Pedrinho ile ikili mücadeleye giren Salih Uçan, rakibinden topu kapmak isterken faul yaptı ve sarı kart gördü. Pozisyonun ardından Salih yoğun itirazlarda bulundu.
ÇALIMBAY'DAN İLK HAMLE
Maçın 55. dakikasında Beşiktaş'ta Chamberlain ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Hadziahmetovic ve Zaynutdinov kenara geldi.
BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın 74. dakikasında orta sahada aldığı topu çalımlarla sürükleyen Alex Oxlade-Chamberlain ceza alanı önünden sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak durumu 1-1'e getirdi.
ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK
Maçın 82. dakikasında Ankaragücü'nde Ali Kaan Güneren, sakatlık yaşayarak yerini Chatzigiocanis'e bıraktı. Ali Kaan sahayı sedye ile terk etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Chamberlain'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
83. dakikada Salih Uçan'ın soldan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında müsait durumdaki Necip Uysal'ın kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
90+5. dakikada Pedrinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında müsait durumdaki Chatzigiovanis'in gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Mücadele, 1-1 sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 81 Hanousek), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Chatzigiovanis), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 Rodrigues), Cephas (Dk. 86 Dokanovic), Sowe
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Dk. 86 Amartey), Gedson Fernandes, Hadziahmetovic (Dk. 55 Chamberlain), Zaynutdinov (Dk. 55 Cenk Tosun), Muleka, Aboubakar (Dk. 72 Rebic)
Goller: Dk. 21 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Chamberlain (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Salih Uçan, Dk. 90+6 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 42 Pedrinho (MKE Ankaragücü)
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