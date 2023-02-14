Beşiktaş, Alexandru Maxim ile anlaştı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexandru Maxim için Gaziantep FK ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Alexandru Maxim ile anlaştı!
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14 Şubat 2023 21:37
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yeni bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep, Beşiktaş ile Maxim transferi için anlaştı.

32 yaşındaki Romanyalı 10 numara da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralaması beklenen Maxim, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

Depremden etkilenen futbolcular için TFF'nin özel istisnası sebebiyle Romanyalı 10 numara, siyah beyazlı kulüpte yabancı sayılmayacak.
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