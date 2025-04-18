Beşiktaş'a şok: Altyapıda veriler silindi!

Kendisine tahsis edilen aracı teslim etmek ve şahsi eşyalarını almak için Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne giden söz konusu kişi, çalıştığı dönemdeki odaya girerek verileri ortadan kaldırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a şok: Altyapıda veriler silindi!
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18 Nisan 2025 08:19
Son güncelleme 18 Nisan 2025 08:20
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Futbol Akademisi'nde yeniden yapılanma doğrultusunda scout şefi Haluk Çakar ile scoutlar Nejdet Ergün, Haluk Duranoğlu, Haydar Etik, Mehmet Kasım Gündüz ve Değer Batmaz ile yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından yaşananlar ise siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı.

Beşiktaş'ın gönderdiği isimlerden birisi, görevlerine son verilmesinin ardından Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne giderek kendisine tahsis edilen aracı iade edeceğini, ayrıca odasındaki kişisel eşyalarını alacağını söyledi.

YAZILI RAPORLARI DA İMHA ETMİŞ

Çalıştığı dönemde kullandığı odaya giren söz konusu kişi, görev sürecinde bilgisayarda kayıt altında tutulan 3000'den fazla oyuncu datasını sildi.

Olay sırasında idmanda bulunan mevcut antrenörler, daha sonra çalışma yapmak amacıyla dataları kontrol etmek isteyince olay ortaya çıktı. Silinen veriler, kulübün personeli tarafından kurtarıldı. Böylece önemli bir veri kaybının önüne geçildi.

Ayrıca, yolların ayrıldığı şahsın, yazılı raporları da yok ettiği kaydedildi.

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