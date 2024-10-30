Beşiktaş'a River Plate'ten iki futbolcu!

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için River Plate'ten Paulo Diaz ve Pablo Solari'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a River Plate'ten iki futbolcu!
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30 Ekim 2024 11:25
Son güncelleme 30 Ekim 2024 11:34
Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Şili basını, takımı güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

ÇİFTE TRANSFER HAMLESİ!

Beşiktaş'ın River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Paulo Diaz ve 23 yaşındaki sağ kanat Pablo Solari'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Paulo Diaz geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı ve takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Diaz'ın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

SOLARI EL YAKABİLİR!

Haberin detaylarında Arjantin kulübünün Solari'yi 15 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel değeri 7 milyon Euro olarak gözüken, Arjantinli yıldızla Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de ilgilendiği iddia edilmişti.
 
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