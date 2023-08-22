Beşiktaş'a PFDK'den iki kötü haber!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkanı Engin Baltacı, PFDK'ye sevk edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a PFDK'den iki kötü haber!
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22 Ağustos 2023 17:19
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 17:25
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ikinci başkan Engin Baltacı, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte açıklamalar:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ve Kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan açıklama suretiyle " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ 'nin 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENGİN BALTACI 'nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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