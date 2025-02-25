Beşiktaş'a Necip ve Paulista'dan müjdeli haber!

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Gabriel Paulista ve Necip Uysal'ın dönüş tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'a Necip ve Paulista'dan müjdeli haber!
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25 Şubat 2025 08:32
Son güncelleme 25 Şubat 2025 08:33

Bu sezon tüm savunması uzun ya da kısa sakatlıklar yaşayan Beşiktaş, birçok maça da yedek kulübesinde bir stoperi olmadan çıktı. 

Takımın bel kemiği Necip Uysal'ı sezon başında sakatlığa kurban veren siyah beyazlılar, sonrasında savunmanın anahtarı Gabriel Paulista'nın da ameliyat masasına yatmasıyla büyük sıkıntı yaşadı.

Bu sezon Paulista 22, Necip Uysal ise 36 maçta yoktu.

HAZIR DURUMA GELECEKLER

İki yıldız, yavaş yavaş takımla çalışmalara başlarken Paulista'nın 2, Necip'in ise 3 hafta sonra tam hazır duruma gelmesi bekleniyor.


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