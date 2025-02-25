Beşiktaş'a Necip ve Paulista'dan müjdeli haber!

Bu sezon tüm savunması uzun ya da kısa sakatlıklar yaşayan Beşiktaş, birçok maça da yedek kulübesinde bir stoperi olmadan çıktı.



Takımın bel kemiği Necip Uysal'ı sezon başında sakatlığa kurban veren siyah beyazlılar, sonrasında savunmanın anahtarı Gabriel Paulista'nın da ameliyat masasına yatmasıyla büyük sıkıntı yaşadı.



Bu sezon Paulista 22, Necip Uysal ise 36 maçta yoktu.



HAZIR DURUMA GELECEKLER



İki yıldız, yavaş yavaş takımla çalışmalara başlarken Paulista'nın 2, Necip'in ise 3 hafta sonra tam hazır duruma gelmesi bekleniyor.



