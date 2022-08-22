BEŞİKTAŞ, CORIC İÇİN DEVREDE

6 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, bonservisi İtalyan devi Roma'da olan Ante Coric ile ilgilendiği öne sürüldü.İtalyan gazeteci Flavio Tassotti, Beşiktaş'ın daha önce Fenerbahçe ile de anılan, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Coric için devrede olduğunu yazdı.Roma'nın son dönemlerde sıkça kiralık olarak başka ekiplere gönderdiği futbolcuyu bu sezonda da kadroda düşünmediği ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Coric, 2018 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilmişti. Şu anda ise oyuncuya 800 bin euro değer biçiliyor.Daha önce yeni Luka Modric olarak lanse edilen Coric, Serie A'daki ilk sezonunun ardından Almeria, Venlo, NK Olimpija ve Zürih ekiplerine kiralandı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Futbolcu, Hırvatistan A Milli Takımı formasını da 5 kez giymişti. Futbolcu geçen sezon Zürih'te 23 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.