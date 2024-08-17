Beşiktaş'a David Neres'ten kötü haber

Beşiktaş'ın ile anılan David Neres için Napoli'nin devreye girdiği ve Benfica ile yaklaşık 28 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden anlaşıldığı kaydedildi.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a David Neres'ten kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2024 12:55
Transferde adı Beşiktaş ile anılan David Neres için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'ın haberine göre, Benfica forması giyen Neres için Napoli'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Serie A ekibinin Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ve transferin 28 milyon euroya tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Portekiz ekibinin Di Maria ile yeni sözleşme imzalamasının ardından Neres'in forma bulma şansı düşmüştü.

Teknik Direktör Roger Schmidt ise daha önce 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkça ifade etmişti. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery