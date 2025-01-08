Beşiktaş'a çifte müjde: 'Onana & Masuaku'

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Arthur Masuaku ve Jean Onana'ya talip çıktı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a çifte müjde: 'Onana & Masuaku'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 08:46
Son güncelleme 08 Ocak 2025 08:49

Beşiktaş'ta ara transfer hareketliliği başlıyor. Kadroda düşünülmeyen 2 isme talip çıktı.

YENİ TALİPLER VAR

Afrika basınında çıkan haberlere göre Jean Onana ile Belçika'dan Leuven ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda Lille'den kiralık olarak Belçika'da Mouscron forması giymişti. Kamerunlu orta sahanın yine Fransa'dan da talipleri bulunuyor. Angers ve Nantes'ın Jean Onana için görüşmelerde bulundukları bildirildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi. Masuaku'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery