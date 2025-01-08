Beşiktaş'a çifte müjde: 'Onana & Masuaku'

Beşiktaş'ta ara transfer hareketliliği başlıyor. Kadroda düşünülmeyen 2 isme talip çıktı.



YENİ TALİPLER VAR



Afrika basınında çıkan haberlere göre Jean Onana ile Belçika'dan Leuven ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda Lille'den kiralık olarak Belçika'da Mouscron forması giymişti. Kamerunlu orta sahanın yine Fransa'dan da talipleri bulunuyor. Angers ve Nantes'ın Jean Onana için görüşmelerde bulundukları bildirildi.





SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



AEK'in sol bek için listesinde farklı isimler de olduğu ve adaylardan birinin Beşiktaş'tan Masuaku olduğu kaydedildi. Masuaku'nun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



