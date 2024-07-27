Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Kartal'ın planı ortaya çıktı...
Katalan ekibi Barcelona ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor.
YEŞİL IŞIK
Siyah-Beyazlılar, Barcelona'da yıllık 6 milyon Euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barcelona'nın Beşiktaş'a da yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.
SEZON RAKAMI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi. Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez de sarı kart gördü.
Katalan ekibi Barcelona ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor.
YEŞİL IŞIK
Siyah-Beyazlılar, Barcelona'da yıllık 6 milyon Euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu 1 yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barcelona'nın Beşiktaş'a da yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor.
SEZON RAKAMI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi. Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez de sarı kart gördü.