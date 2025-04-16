Beşiktaş'a 1.88'lik stoper!

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı sonrası "Bizi ilaç kurtarmaz. Ameliyat lazım" diyen Ole Gunnar Solskjaer, takıma neşteri vuruyor. Norveçli teknik direktör, kale ve 10 numara hariç tüm bölgelere transfer istiyor.



Takvim'in haberine göre La Liga takımlarından Deportivo Alaves'te forma giyen Abdel Abqar'ın menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.



26 yaşındaki futbolcunun İspanyol takımı ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO



1.88'lik savunmacı hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Abqar'ın güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.



PERFORMANSI



2022'den beri Deportivo Alaves'te forma giyen Faslı stoper, 97 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.







