Beşiktaş 16 yaşındaki Besar Gudjufi'yi transfer etti

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı. Makedon genç yıldızı Trabzonspor da istiyordu. Ancak Beşiktaş resmi imzayı attırdı.



TRABZONSPOR DA İSTİYORDU!



Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi. Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.



BEŞİKTAŞ'TAN 5 YILLIK ANLAŞMA!



Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası 5 yıllık sözleşme imzalandı.



ELJİF ELMAS'A BENZETİLİYOR!



Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, gelecek potansiyeli açısından Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif Elmas'a benzetiliyor.



