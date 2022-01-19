Beşiktaş, 15 maç sonra üst üste kazandı

Beşiktaş, uzun bir aranın ardından üst üste galibiyet sevinci yaşadı.



Ligin 3, 4 ve 5. haftalarını galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki haftalarda inişli çıkışlı grafik sergiledi.



Geçen hafta Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek uzun bir aradan sonra üst üste maç kazanmayı başardı.





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