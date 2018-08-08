Bernard'ın yeni takımı belli oluyor! İmzaya gitti...

Son olarak Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı yıldızile imzaya çok yakın.İngiliz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki kanat oyuncusu, mavi-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye vardı.Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile Türkiye'den Fenerbahçe ilgilenmiş ancak uzlaşma sağlayamamıştı.Tam adı Bernard Anício Caldeira Duarte olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Shakhtar forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 10 gl 4 asistlik performans sergilemişti.