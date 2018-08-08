  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri arka arkaya!
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'
  •  
    Şenol Güneş'ten; "Evet" Yeni golcüsünü buldu!..
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim

Bernard'ın yeni takımı belli oluyor! İmzaya gitti...

Transferin gözde isimlerinden Bernard, yeni takımı ile imzalamaya çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bernard'ın yeni takımı belli oluyor! İmzaya gitti...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 17:32
Son olarak Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard, Everton ile imzaya çok yakın.

İngiliz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki kanat oyuncusu, mavi-beyazlılarla sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye vardı.

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ile Türkiye'den Fenerbahçe ilgilenmiş ancak uzlaşma sağlayamamıştı.

Tam adı Bernard Anício Caldeira Duarte olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Shakhtar forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 10 gl 4 asistlik performans sergilemişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için