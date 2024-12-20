Berke Özer: "Galibiyeti kaçıran biz olduk"

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Berke Özer: 'Galibiyeti kaçıran biz olduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 22:30
Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, evlerinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan kaleci Berke Özer, "Öncelikle çok mutluyum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından çok mutluyum. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Bugünkü maç için farklı bir stratejimiz var. Böyle maçlar, özellikle bu takımlara karşı ayrı bir motivasyon oluyor. Çok mutluyuz hem Galatasaray hem Fenerbahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

MAÇ PERFORMANSI

Berke Özer, Fenerbahçe'ye karşısında 8 kurtarış yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery