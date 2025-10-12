Berke Özer, A Milli Takım kampından ayrıldı!

TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.Futbol Federasyonu, izinsiz kamptan ayrılan Berke Özer yerine Muhammed Şengezer'in kadroya dahil edildiğini açıkladı.Berke Özer ise milli takım kampından ayrılmasının teknik heyet bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı."A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.""A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum.Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."