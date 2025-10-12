12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Berke Özer, A Milli Takım kampından ayrıldı!

TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Berke Özer ise milli takım kampından ayrılmasının teknik heyet bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı.

calendar 12 Ekim 2025 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 16:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer, A Milli Takım kampından ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF, Berke Özer'in izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Futbol Federasyonu, izinsiz kamptan ayrılan Berke Özer yerine Muhammed Şengezer'in kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Berke Özer ise milli takım kampından ayrılmasının teknik heyet bilgisi dahilinde olduğunu açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.


Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

BERKE ÖZER'İN AÇIKLAMASI

"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.

Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da "teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım.

Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum.

Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.