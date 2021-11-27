Berkan Kutlu, Avrupa Ligi'nde sezon rekoru kırdı!

Galatasaray'ın orta saha futbolcusu Berkan Kutlu, Marsilya maçında 16.3 km mesafe kat ederek Avrupa Ligi'nde sezon rekorunu kırdı.



Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Berkan Kutlu, Marsilya maçı performansı ile haftaya damgasını vurdu.



23 yaşındaki oyuncu, 3 kez ikili mücadele kazanıp 1 top kaptı, 1 kez de pas arası yaptı.



Ancak genç futbolcunun asıl başarı kalemi ise koşu mesafesi oldu. Marsilya karşısında toplam 16.3 km koşarak inanılması güç bir seviyeye ulaşan Berkan, UEFA Avrupa Ligi'nin de bu sezonki rekorunu kırmayı başardı.





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