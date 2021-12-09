Berisha, Fenerbahçe'deki 4. golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 15. maçına çıkan Alman futbolcu, 4. golünü kaydetti.
Ligde Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor müsabakalarında ağları sarsan Berisha, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp'e karşı gol sevinci yaşamıştı.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.
Sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 15. maçına çıkan Alman futbolcu, 4. golünü kaydetti.
Ligde Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor müsabakalarında ağları sarsan Berisha, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp'e karşı gol sevinci yaşamıştı.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.