Beppe Marotta: 'Lautaro kalmak, Lukaku gitmek istedi'

Inter CEO'su Beppe Marotta, DAZN'a transferle ilgili açıklamalarda bulundu.



Tottenham'a gideceği konuşulan Lautaro Martinez ile ilgili gelen soruya Marotta, "Lautaro, burada kalmak istedi. Ona çok büyük teklifler geldi. Başka oyunculara da geldi ama hepsi kalmak istedi. Bu yüzden gururluyuz. Bu takım daha da iyi olmak ve daha fazla başarı kazanmak istiyor. Kaliteli oyuncularımızın bizimle kalmak ve kulüple başarılar kazanmak isteğinden ötürü mutluyuz." dedi.



"BİR FORVET DAHA ALACAĞIZ"



Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Marotta, "Bir forvet daha arıyoruz. Piyasayı araştırıyoruz ve tekliflerimizi yapıyoruz. Ekonomik açıdan limitlerimiz var. Bu nedenle elimizdeki kısıtlı imkanla alabileceğimizin en iyisini almak istiyoruz." açıklamasını yaptı.



"LUKAKU AYRILMAK İSTEDİ, TUTAMAZDIK"



Romelu Lukaku'nun ayrılığına değinen Marotta, "Lukaku ayrılmak istedi. Ayrılmak isteyen bir oyuncuyu, dünyada takımda tutabilecek hiçbir kulüp yok. Bizim için zor bir karardı. Ancak, bu zor kararı verirken kulübü de finansal açıdan en iyi şekilde koruduk." ifadelerini kullandı.



"SIMONE'DEN DAHA İYİSİNİ BULAMAZDIK"



Antonio Conte'nin ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Simone Inzaghi ile ilgili gelen soruya Inter CEO'su, "Inzaghi ile ilgili ilk görüşümüz çok etkileyici. Onun kalitesini, ciddiyetini ve profesyonelliğini biliyoruz. Antonio Conte'den sonra Simone Inzaghi'den daha iyi bir teknik direktör bulamazdık. Simone'ye çok inanıyoruz. Bu takımın lideri o ve inanıyoruz ki başarılı sonuçlar alacağız." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



