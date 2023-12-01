Benjamin Nygren: 'Son yıllardaki en iyi oyunumuzdu'

Fenerbahçe'nin 6-1 yenildiği Nordsjaelland'da 3 gol atarak yıldızlaşan Benjamin Nygren, maç sonu açıklamalarda bulundu.



Harika bir futbol oynadıklarını söyleyen Nygren, "Bugün, son yıllardaki en iyi futbolumuzu oynadık. Gerçekten harika goller attık. Bu yüzden gerçekten eğlenceli bir gündü." dedi.



Attığı 3 gole değinen Nygren, "Hat-trick yapmayalı gerçekten çok uzun zaman olmuştu. Bu yüzden harika hissediyorum. Şimdi bu maçı şarkılarla ve danslarla kutlama zamanı." ifadelerini kullandı.







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