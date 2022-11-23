Benhur Keser: 'En azından yenilmiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 26 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Benhur Keser, Gençlerbirliği maçını da kazanarak seri yakalamak istediklerini söyledi.



Benhur Keser, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak iyi gittiklerini dile getirdi.



Güzel bir seri yakaladıklarını ifade eden Benhur, "En azından yenilmiyoruz. Galip gelemezsek bile iyi oyun oynayıp berabere kalmaya çalışıyoruz. Galip geleceğimiz maçlar da var. Çok zor bir lig oluyor. Zor maçlarımız var. İyi bir takımız. Bu ligde kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Galip geleceğimiz maçlar da oldu ama berabere kaldık. İlerleyen haftalarda seri yakalayacağımız maçlar var. Geçen hafta rakiplerimizden biri olan Boluspor'u güzel ve iyi oyunla yendik. Bu maçta güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Ona da iyi hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği maçını da kazanarak güzel bir aşama kaydedip seri yakalamak istiyoruz." diye konuştu.



Benhur, kendi performansını da yeterli bulmadığına dikkati çekerek, "İyi ve kötü oynadığım maçlar oldu. Performansımın henüz yüzde 100'ünü verdiğimi düşünmüyorum. Bunun için de öz eleştiri yapıyorum. Tek sıkıntım ligde golle tanışamamak oldu." ifadelerini kullandı.



Takım olarak ilk yarı hedeflerinin potada kalmak olduğunu kaydeden Benhur, "Potada kalıp, rakiplerimizle içerde ve dışarda iyi maçlar oynayıp yenilmemeye çalışacağız. Bu uzun bir periyot. Takımda herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu potada kalacağız. Şampiyon olup Süper Lige çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ