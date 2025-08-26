Benfica'dan rövanş maçı için Kerem Aktürkoğlu kararı!

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Benfica'da ilk 11 şekilleniyor.
KEREM YEDEK KULÜBESİNE
Record'un haberine göre Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ilk maçta ilk 11'de başlattığı Kerem Aktürkoğlu'nu rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde başlatacak.
KEREM YERİNE SCHJELDERUP
Haberin detaylarında Portekizli teknik adamın, sol kanatta Kerem yerine Andreas Schjelderup'u sahaya süreceği kaydedildi.
