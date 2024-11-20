Portekiz ekibinin temsilcileri, Beşiktaş'ı arayarak oyuncunun satılması yönünde istekte bulundu. Benfica her ne kadar bonservis bedelinden elde edilecek gelirin yarısının hakkına sahip olsa da satış için tek söz sahibi kulüp Beşiktaş. Siyah beyazlı yöneticiler de şu an için Gedson'u bırakmak gibi bir gündemleri olmadığını hem Borussia Dortmund'a hem de Benfica'ya iletti. Teknik direktör Van Bronckhorst'un da Gedson'un satışına kesinlikle karşı olduğu öğrenildi.

Bu sezon daha hücumcu bir kimliğe sahip olan 25 yaşındaki futbolcu, 12 maçta 6 golün yanı sıra 2 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı.



