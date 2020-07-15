Belhanda'dan Galatasaray'a; "Gönderecekseniz bonservisi verin"

Galatasaray'da gözden çıkarılan Younes Belhanda'nın yönetimden flaş bir talepte bulunduğu kaydedildi.

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Belhanda'dan Galatasaray'a; 'Gönderecekseniz bonservisi verin'
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15 Temmuz 2020 20:18
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan isimler arasında yer alan Younes Belhanda için Fransa'dan flaş bir haber geldi.

Faslı oyuncunun yakın arkadaşı olan Yahoo Muhabiri Manu Lonjon, Belhanda'nın Galatasaray yönetimiyle geleceği konusunda görüşme yaptığını yazdı.

GALATASARAY'A İKİ SEÇENEK

30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a iki seçenek sunduğu belirtildi: Gelecek sezon bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak ya da gönderilecekse bonservisini eline almak.

Galatasaray daha önce Belhanda'nın menajerine Arabistan kulüplerinden teklif beklediklerini kaydetmişti.

Galatasaray'da toplam 101 maça çıkan Belhanda, 13 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.



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