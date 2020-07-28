Belçika'da Nabil Dirar'a yüzde 62 "Hayır"

Fenerbahçeli Nabil Dirar için, Belçika basınında düzenlenen ankette geri dönmesini istemeyenlerin oranı yüzde 62 oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Belçika'da Nabil Dirar'a yüzde 62 'Hayır'
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28 Temmuz 2020 20:03
Fenerbahçe'de koronavirüs arası sonrası performansı düşen Nabil Dirar, için Club Brugge'nin devreye girebileceği konuşuluyor.

Nabil Dirar, performans düşüklüğünün yanı sıra Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşadı ve bu nedenle takımdaki geleceği tartışılıyor.

YÜZDE 62 'HAYIR' DEDİ

Belçika basınında, daha önce 2008-2012 yıllarında Club Brugge forması giyen Faslı futbolcu için bir anket düzenlendi.

Düzenlenen ankette "Club Brugge Nabil Dirar'ı tekrar kadroya katmalı mı?" sorusuna, taraftarlar yüzde 62 oranında "Hayır" dedi. Yüzde 7'lik bir kısım ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirmedi.

Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıktı. 34 yaşındaki Faslı oyuncu bu maçlarda takımı adına 2 gol kaydetti.





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