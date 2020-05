Beal: "James Harden karşılığında OKC'ye gidebilirdim"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2012'de neredeyse James Harden için Oklahoma City Thunder'a takas edildiğini söyledi.



Beal ve Harden şu anda NBA'deki en iyi hücum oyunculardan ikisi, ancak yolların değişmeye yakın olduğu, Beal'ın OKC'ye, Harden'ın ise Wizards'a gitme ihtimalinin bulunduğu bir dönem de vardı.



2012'deki draft gecesinde, bu olasılık Beal için çok büyüktü, ancak anlaşma sağlanamamıştı.



Beal, Stephen Jackson ve Matt Barnes'ın 'All the Smoke' podcast'ine katıldı ve olayı şu şekilde anlattı:



"Draft odasında oturuyordum ve menajerim OKC'ye gidebilmemin mümkün olduğunu söylemişti. OKC için antrenmana bile çıkmamıştım, sadece üç takım için çalışmıştım: Washington, Cleveland ve Charlotte. OKC iki ya da üç kişi takas edecekti, beni alacaktı ve James'i de Washington'a yollayacaktı. KD (Kevin Durant) ve Russ (Russell Westbrook) ile OKC'de olabilirdim."



Harden'in Washington'da nasıl ilerlediğini ve Beal'ın Durant ve Westbrook gibi iki yıldızla nasıl oynamayı başardığını görmek ilginç olabilirdi. Beal, anlaşmanın tamamlanmaya gerçekten yakın olduğunu iddia etse de, her şey neredeyse sona yaklaştığında bir şeyler değişmişti:



"Bu bir son dakika kararıydı. Neredeyse tamamlanıyordu."