BB Erzurumspor'da hedef Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Dal, genç yerli oyunculara yatırım yaparak istikrarı yakalamak ve Süper Lig'e yükselerek kalıcı olmak istediklerini söyledi.



Ahmet Dal, AA muhabirine, takım ve yeni sezondaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Kazasız, belasız, sakatlıksız, futbolun sadece saha içinde kaldığı bir sezon dileyen Dal, "İnşallah bu sene hakem hataları ya da başka sebepler yaşamayız ya da çok az yaşarız. Biz Erzurumspor olarak özellikle son yıllarda iki defa Süper Lig'de mücadele eden, geçtiğimiz sezon da play-off oynayan bir takımız. Bu sene Erzurumspor'un hedefi bu ligi iyi bir noktada bitirmek olacak. Tabii ki transfer yasağı konumuz var. Kaldırabilirsek inşallah yine bu ligde güzel mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Son 7-8 yıldır Erzurum'da futbol anlamında çok ciddi işler yaptıklarını, 3. Lig'de, 2. Lig'de, 1. Lig'de şampiyon olup son 5 yılda 2 kez Süper Lig'de mücadele ettiklerini aktaran Dal, şunları kaydetti:



"Tabii ki iki defa düşüp tekrar çıkıp bu sene de play-off oynamak kolay değil. Süper Lig'den iki defa düşmenin belli sıkıntılarını yaşıyoruz, bunun ekonomik yansımalarını yaşıyoruz. Sadece bizde değil, kur farkından dolayı, ligden düşmeden dolayı, ekonomi bu nazik süreçten geçtiği için sponsorlar noktasında da bu olumsuzluğu yaşıyoruz. Ama Erzurum, bir futbol kenti. Bir yüksek irtifa kamp merkezimiz var bizim, yıllık 70 takım ağırladığımız. Ve son 7-8 yıldır ülke futbol federasyonunun da birtakım kurslarının düzenlendiği bir şehirden bahsediyoruz. Tabii ki Erzurum bu anlamda çok önemli bir şehir. Taraftarı, camiasıyla futbolu çok seven bir şehir."



"Erzurum'un Erzurumspor'dan daha ön planda olan bir markası yok"



"Erzurum'un Erzurumspor'dan daha ön planda olan bir markası yok." diyen Dal, bunun farkında olduklarını, sadece Erzurum'daki değil, Türkiye'nin her yerindeki Erzurumluların ilgi gösterdiği bir takımdan bahsettiklerini, futbolda kazanmak ve kaybetmekten daha önemlisinin inanmak ve samimiyet olduğunu ve bu sene parolalarının da 'inanmak ve samimiyet' olacağını vurguladı.



Kadrolarındaki oyuncular, teknik heyet ve yönetim olarak kenetleneceklerini, beraber sevinip beraber üzüleceklerini dile getiren Dal, transfer yasağıyla ilgili, "Bu transfer yasağı konusu çok konuşuluyor. Burada benim başkanlığım da yeni, kısa bir süreç. Şu anda tek hedefimiz bu yasağa odaklanmak ve yasağı kaldırmak. İlla transfer yapmak için değil, çünkü bu, kulübün sırtında büyük bir kambur. Bunu kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bizim en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve onursal başkanımız Mehmet Sekmen Bey, son 7 yıldır olduğu gibi. İnşallah onun destekleriyle, şehrimizin büyüklerinin destekleriyle, sponsorlarımızla, takımımıza ekonomik açıdan katkı sağlayacak firmalarımızla biz bu yasağı kaldıracağız." ifadelerini kullandı.



"19 yaş altı takımımızdan takviye ettiğimiz kardeşlerimize forma şansı vereceğiz"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 7 yıllık serüveninde altyapıya da çok ciddi manada önem verdiğini ve şu anda 19 yaş altı takımından takviye ettikleri futbolcular olduğunu söyleyen Dal, "Onlara inanıyorum, ki bizler de güveneceğiz ve forma şansı vereceğiz. Taraftarımızdan da camiamızdan da onlara sabretmelerini ve ne olursa olsun desteklemelerini istiyoruz. Bu takım bu sene belki Süper Lig'e çıkmayabilir ama önümüzdeki sene çıktığında kadrosunda altyapıdan 3-4 oyuncu olursa o zaman bir şeyleri başarmış oluruz. Bu hem sizin harcadığınız, dışarıya aktardığınız kaynağın bir şekilde azalması demek, hem aynı zamanda bu kardeşlerimizin de hem Erzurumspor'a hem Türk futboluna hizmet etmesi demek. Onun için özellikle bizim yönetimimizin bu dönemki parolası 'Gençler' olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Bu değişimin "küçülme" gibi algılanmaması gerektiğini ve doğru olan şeyi yaptıklarını belirten Dal, şöyle devam etti:



"Çok kıymetli kardeşlerimiz var, mevkilerine göre iyi oyuncularımız var. Onlar hata da yapacak. Biz onlara sonuna kadar güveneceğiz ve bu anlamda da yine altyapıya önem vereceğiz. Erzurumspor'umuzun bundan sonraki süreçte kadrosunda altyapıdan en az 3-4 oyuncu olmasını hedefliyoruz. Tabii transfer yasağına neden olan dosyalarla ilgili de oyuncularla, menajerleriyle, avukatlarıyla görüşeceğiz. Kulübümüzün menfaatleri noktasında adım atabilirlerse, biz de adım atabilirsek, onlara yaklaşabilirsek bu dosyaları da bir an önce temizleyip sezona başlamak istiyoruz."



Erzurumspor Süper Lig'de nasıl kalıcı olacak?



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'de nasıl kalıcı olacağı sorulan başkan Dal, "Bu altyapıyla olan bir şey. Bakın Erzurumspor 2015-2016 sezonunda 3. Lig'deydi. Bir sonraki sene 2. Lig'e çıktı, tüm kadroyu yeniledi. Sonraki sezon 1. Lig'e çıktı bu sefer tamamen kadrosunu yeniledi. Süper Lig'e çıktı yüzde 80'ini yeniledi. Süper Lig'den düştü kadrosunu yüzde 90 oranında yine yeniledi." şeklinde konuştu.



Dal, "Siz kadronun yenilenmesini mi eleştiriyorsunuz?" sorusuna karşılık da şu yanıtı verdi:



"Sürekli bir hedefin içerisinde olmak, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig, tekrar 1. Lig, tekrar Süper Lig... 7 sezon farklı ligde oynadık ve yeni kadro kurduk. Kadroda devamlılığı oturtabilmenin en kolay yolu da altyapı. Bakın, birkaç yıl 3. Lig'de mücadele etmiş bir Erzurumspor'un bir anda 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig seviyesine çıkması, kurumsallaşma, altyapı, vesaire, diğer bu konuların biraz bertaraf edilmesi, biraz öbür tarafa kanalize olunmasından dolayı, bu tarafların ihmal edilmesinden geliyor. Aslında hepimizin bu anlamda bu yapının içerisinde sorumlulukları var. Biz bu sene bu işin etrafını, kenarını doldurarak güçlü bir temelle çıkmak istiyoruz. Tabii ki 'Ben bu sene Süper Lig'e çıkacağım' hedefi koyarsanız, bunun için ekonominizin, altyapınızın, finansınızın, kulübünüzün imkanlarının hepsinin bir arada olması lazım.



Erzurumspor'un hedefi her zaman Süper Lig, çünkü yeri Süper Lig. Ama çıkıp düşmek, birtakım şeyleri eksik yaptığınızdan veya birtakım şeyleri ihmal ettiğinizden kaynaklanıyor. Bunun en önemlisi de altyapı. İnşallah gençlerle, altyapıya önem vererek, kadromuza altyapıdan 4-5 oyuncuyu takviye edersek bu sefer kalıcı olabiliriz. Çünkü o çocuklar bu takımın oyuncuları olacak, ne olursa olsun değişmeyecekler. Futbol artık çok farklı bir endüstri haline geldi. Örnek veriyorum, sezon başında 500 bin avroya anlaştığınız oyuncu size 5 milyona mal oluyorsa, bugün kur farkından dolayı 9 milyona çıkıyor, aynı şekilde yerli oyuncunun da rakamı düşüyor. Bu, takım içinde huzursuzluğa da yol açıyor. Bunu bir şekilde bertaraf edeceğiniz şey altyapı ve gençler. Bu anlamda da biz gerekeni yapacağız. Hocamız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, inşallah elimizden geldiği ölçüde bu takımı kalıcı hale getirmek, kulübü kurumsallaştırmak, tüm Türkiye'deki Erzurumluları bu işin içine katmak ve bir şekilde Erzurumspor'un adını sürekli hep Süper Lig'le anmak ve yarın Süper Lig'de bir takım olarak anılmasını sağlamak, hedefimiz bu."