Bayram Bektaş: 'Mağlubiyetin sebebi kötü futbol'

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Bayram Bektaş mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bektaş, müsabakayı ikiye ayırmak gerektiğini ve ilk yarı anlam veremedikleri bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.



İkinci yarı yaptıkları değişikliklerle oyuna denge geldiğini aktaran Bektaş, "Hiç olmaması gereken bir ilk yarı oyunu vardı. Çok basit iki gol yedik. İkinci yarıda biraz daha risk alarak, biraz daha hücum anlamında üretken olmak için mücadele verdik. Golü bulunca eşitliği de yakalayabilirdik. Golden sonra 2-3 net pozisyonumuz var. Fakat sonuçlandıramadık." dedi.



Kaybettikleri 3 puanı önlerindeki MKE Ankaragücü maçında telafi edeceklerine inandığını dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:



"Özellikle yediğimiz 3. golden ders çıkarmamız gerekiyor. Belki yeni bir savunma ama hepsi tecrübeli, profesyonel, üst düzey oyuncular. Bu kadar basit hata yapmamalılar. Hakemle alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hiçbir zaman hakemleri eleştirmedim. Her zaman hakemin adaletine inanan bir insanım ama oyunun yavaşlamasına müdahale etmedi. Rakip bunu çok iyi kullandı. Dolayısıyla biraz daha ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyorum. Çok basit kaldı. Bu bahane değil, buna sığınmıyorum. Ligin henüz başı, bunun telafisi haftaya MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yenmek olacak. Haftaya deplasmanda galip geldiğimiz takdirde, kaybımız çok olmuyor. Çünkü uzun bir ligimiz var ve henüz başındayız. Karamsar değilim, ümitsizliğe de kapılmıyorum. İyi bir takımız, iyi bir ekibimiz var. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. O nedenle bu maçla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Şimdi 6 gün sonra bir maçımız var. İyi hazırlanıp MKE Ankaragücü maçından galibiyetle dönmek istiyoruz."



