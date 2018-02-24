Bayern'den Robben krizi için açıklama!

Şampiyonlar Ligi'ndeMünihin5-0 malup ettiği karşılaşmada yedek kalmasını sorun eden Arjen Robben konusunda flaş açıklama geldi.Robben ile aralarında bir sorun olmadığını vurgulayan Jupp Heynckes, "Bu konuyla ilgili çok şey konuşuluyor. Günümüz medyasının konuşacağı pek çok şey yok gibi görünüyor. Arjen takımda huzuru bozmuyor. Oyuncularımın hırslı ve tutkulu olmasını anlayışla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.Arjen Robben'in örnek bir futbolcu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Arjen Robben ile bu konuyu konuştuk ve sorun göremiyorum. Çok iyi bir profesyonel ve genç oyunculara örnek bir sporcu. Her sabah spor salonuna gidip çalışıyor ve sonra antrenmana katılıyor. Aramız gayet iyi" şeklinde konuştu.Jupp Heynckes, Robben ile Ribery'nin sözleşmesinin bitecek olmasıyla ilgili ise "Son yıllarda kulübün başarısında önemli işler yaptılar. Takım için halen önemli konumdalar" dedi.Bayern Münih-Beşiktaş maçından sonra sitem eden Robben, "Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur. Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur" ifadelerini kullanmıştı.