Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Mainz'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten şampiyonluğa son adım!
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26 Nisan 2025 18:26
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Leroy Sane, 40. dakikada Michael Olise ve 84. dakikada Eric Dier attı.

Ev sahibi Bayern Münih'te sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Harry Kane, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Ligde 75 puana ulaşan Bayern Münih, gelecek hafta Leipzig'i mağlup etmesi veya Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Mainz, Bayern Münih mağlubiyeti sonrası ligde 47 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligde gelecek hafta Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mainz, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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