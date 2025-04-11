Bayern Münih'ten Florian Wirtz'e kanca!

Bayern Münih, sezon sonunda Bayer Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Bayern Münih'ten Florian Wirtz'e kanca!
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11 Nisan 2025 19:21

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. 

Sky'ın haberine göre; Bayern Münih, Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

2027'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

21 yaşındaki oyuncunun Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

PERFORMANSI

Leverkusen formasıyla bu sezon 39 maçta görev alan Wirtz, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi.

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