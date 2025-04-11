Bayern Münih'ten Florian Wirtz'e kanca!

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'in ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi.



Sky'ın haberine göre; Bayern Münih, Leverkusen'in Alman yıldızı Florian Wirtz'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.



2027'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



21 yaşındaki oyuncunun Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Leverkusen formasıyla bu sezon 39 maçta görev alan Wirtz, 15 gol 12 asistlik performans sergiledi.



