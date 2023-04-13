Bayern Münih'te Mane kararı!

Bayern Münih'te, 3-0 kaybedilen Manchester City karşılaşmasının yankıları devam ediyor.



Bild, maçın ardından Sadio Mane ve Leroy Sane'nin soyunma odasında kavga ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Mane'nin, tartışma sırasında takım arkadaşına yumruk attığı öne sürülmüştü.



Yine Bild'in haberine göre, bu olayın ardından Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Alman devinin, Senegalli futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bıraktığı aktarıldı.





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