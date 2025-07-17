Bayern Münih, Sacha Boey ile yolları ayırıyor

Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'i takımdan gönderme kararı aldı.





Bild gazetesi, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30 milyon euroya transfer eden Bayern Münih'in, uygun bir teklif gelmesi halinde Fransız sağ beki satacağını duyurdu.



BAYERN'DE KALMAK İSTİYOR



Haberde, Galatasaray'ın bir süredir 24 yaşındaki sağ bekin transferi için uğraştığını ancak Sacha Boey'in Bayern Münih'te kalmak istediği vurgulandı.





Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin kadroda düşünmediği Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.



