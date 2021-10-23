Bayern Münih makinesi ezip geçiyor

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'ı 4-0'lık skorla geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih makinesi ezip geçiyor
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23 Ekim 2021 18:27
Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih rahat bir oyun sonunda 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Gnabry, 30. dakikada Lewandowski, 82. dakikada Choupo-Moting ve 87. dakikada Coman'dan geldi.

Öte yandan Bundesliga'yı kasıp kavuran Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı.

Bu sonuçla evindeki 5. maçında 4. galibiyeti alan Bayern Münih, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.


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