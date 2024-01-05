Bayern Münih, Eric Dier ile anlaştı!

Bayern Münih, Tottenham Hotspur forması giyen savunma oyuncusu Eric Dier ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Eric Dier ile anlaştı!
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05 Ocak 2024 17:31
Bundesliga'da zirve yarışını sürdüren Bayern Münih, savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Tottenham Hotspur forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Eric Dier ile her konuda sözlü anlaşmaya vardı.

Bu sezon savunma dahil birçok mevkide sakatlık sıkıntısı yaşayan Bayern Münih'in, birçok mevkide oynayabilen Eric Dier'ı kadrosuna katmakta çok istekli olduğu ifade edilirken resmi anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulacağı ifade edildi.

UYGUN MALİYETLİ TRANSFER

Haberde, Bayern Münih'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İngiliz oyuncu için Tottenham'a cüzi bir ödeme yapacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham ile sadece 4 karşılaşmada süre alabilen Dier, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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